Il 27 dicembre viene celebrata figura di San Giovanni Evangelista. Il 27 dicembre non corrisponde nè alla sua data di nascita nè a quella di morte, visto che entrambe non sono note. La scelta di questo giorno è legata al fatto che inizialmente i primi santi venivano celebrati tra il 25 dicembre ed il 1 gennaio. A Roma si trova la Basilica di San Giovanni in Laterano che è a lui dedicata.