Occupato dagli studenti il liceo Darwin

Non si ferma l’ondata di occupazioni nelle scuole: gli studenti questa mattina hanno occupato il liceo Darwin di via Tuscolana. I liceali si dicono consci delle «criticità legate a questa modalità di protesta», ma invitano professori e personale scolastico a partecipare e tenere corsi. Gli studenti vogliono evidenziare la situazione disastrosa in cui versa l’istruzione pubblica nel nostro paese. Diversa la posizione del presidente dell’Associazione Nazionale Presidi di Roma, Mario Rusconi, che ha bocciato con parole dure rilasciando una dichiarazione all’agenzia AdnKronos.: “Con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie ecco riproporsi, soprattutto a Roma, il rito stanco delle occupazioni scolastiche, che non hanno mai risolto nulla se non far perdere inutilmente giornate di scuola a quella stra-maggioranza di studenti a cui non interessa proprio questo tipo di contestazione è sempre una minoranza di studenti che in maniera molto poco democratica e con arroganza rispetto al più elementare dei principi democratici, in cui è la maggioranza che decide, occupa le scuole magari anche nottetempo”