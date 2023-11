Nuovo servizio di bike sharing Dott: 2.500 bici elettriche e nuove regole

Ha preso avvio il nuovo servizio di bike sharing gestito da Dott che, dopo la vittoria del bando indetto sui monopattini, si aggiudica anche quello per le e-bike lanciato dalla Capitale. Già presente a Roma dal 2020, con l’aggiudicazione del nuovo contratto triennale, Dott ha esteso il numero di biciclette in flotta fino ad un massimo di 2.500 mezzi, che andranno a coprire 117 metro-stazioni, per fornire un servizio sempre più capillare e universale per tutti.

Ma soprattutto complementare al trasporto pubblico locale: la vittoria di entrambi i bandi, infatti, permette all’operatore di offrire un servizio multimodale, utile per gli spostamenti del primo e ultimo miglio in affiancamento ai mezzi pubblici, a seconda delle specifiche esigenze del singolo utente. I romani avranno, infatti, la possibilità di scegliere tramite un’unica app, se utilizzare una bicicletta elettrica o un monopattino, in base al mezzo che più necessitano in quello specifico momento, liberi di cambiare idea al viaggio successivo. Sia la tariffa al minuto che gli abbonamenti, disponibili per ridurre i costi di chi utilizza il servizio più frequentemente, sono combinabili tra biciclette e monopattini garantendo, in questo modo, un servizio completamente intercambiabile.

Andrea Giaretta, regional manager di Dott dichiara: “Siamo entusiasti della fiducia accordataci ancora una volta dal Comune di Roma, che ci ha premiati assegnandoci il bando per continuare il servizio di bike sharing nella città. Attenendoci al nuovo regolamento in tema di sicurezza e ordine pubblico, possiamo offrire ai romani un servizio 100% sostenibile e complementare ai trasporti pubblici, che rispecchi a pieno la nostra visione di mobilità del futuro. E grazie alla nostra duplice offerta in termini di mezzi, siamo in grado di fornire un servizio multimodale per tutte le esigenze: come testimoniano i nostri dati, infatti, rispetto ai monopattini, le biciclette vengono usate per viaggi più lunghi o più dal pubblico femminile”.

Con il nuovo servizio, la flotta verrà anche rinnovata con veicoli più leggeri, senza il blocco “manuale” con cavo, che verrà sostituito con il blocco automatico a fine noleggio direttamente tramite app. Prima di terminare il viaggio, verrà inoltre richiesto di scattare una foto del parcheggio per evitare intralci e disagi per tutti gli utenti della strada.

Dott, nato ad Amsterdam nel 2018 da un’idea di Maxim Romain e Henri Moissinac, è un operatore leader europeo della micromobilità urbana. Presente nelle principali città di 7 Paesi europei, fra cui Londra, Parigi e Bruxelles, gestisce circa 40.000 monopattini e 10.000 biciclette elettriche in tutta Europa ed è tra le aziende con maggior parco veicolare attivo in Italia, dove è presente a Roma, Milano, Monza, Varese, Torino, Verona, Padova, Jesolo, Ferrara, Riccione, Palermo, Catania e Alghero. Ad oggi, vanta il team più esperto in mobilità e tecnologia in Europa, costantemente impegnato per realizzare il proprio concetto di mobilità in modo sicuro, confortevole, duraturo e sostenibile e per garantire agli utenti un’esperienza di viaggio piacevole e soprattutto su misura della specifica città in cui si opera.