E’ stato realizzato il nuovo segmento di pista ciclabile in via Taranto, tra piazza Casalmaggiore-via Orvieto e via Monza. Eliminati numerosi parcheggi, per la “gioia” dei residenti.

Il segmento, a differenza di quello seguente su via Taranto verso largo Brindisi, non è “protetto”. A differenza di quello seguente, però, che interseca pericolosamente con via Isernia e piazza Imola (seminascoste da un’edicola), è senza via di attraversamento ed è lungo un centinaio di metri.