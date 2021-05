Ecco come sarà il nuovo mercato dell’Alberone, nel quartiere Appio Latino. Finalmente, dopo tanti anni di attesa i commercianti che lavorano in via Valesio, in via Gino Capponi e nelle strade limitrofe potranno essere trasferiti nella nuova sede all’interno del Centro polifunzionale Appio I”. Lo scrive, su Facebook, la sindaca Virginia Raggi, postando il video del progetto.