Nuovo Mercato Alberone: ancora un annuncio di inizio lavori

Cambiano le giunte, cambiano gli Assessori, ma l’annuncio di inizio lavori per il nuovo mercato dell’Alberone è sempre attuale. Più volte era stata annunciata come imminente, e anche con il finire dell’anno 2024 un nuovo proclama e la solita gara per il nuovo Mercato!

Dall’assessorato ai lavori pubblici Francesco Laddaga arriva la conferma che i lavori partiranno nei primi mesi del 2025, vedremo.