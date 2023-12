Nuovo look per piazza San Giovanni: fontane e attenzione al verde

I lavori cominceranno a marzo del 2024 per una piazza tra le più importanti di Roma. Giochi d’acqua e di luce, collegamenti con i parchi di via Carlo Felice e di via Sannio. Una pavimentazione realizzata con materiali di pregio nell’area antistante la basilica. Tutto nel quadro della sostenibilità ambientale. Queste dovrebbero essere le linee guida del progetto per ripensare piazza San Giovanni in Laterano, che tornerà ai cittadini completamente ripensata prima del Giubileo del 2025 e del concertone del Primo maggio dello stesso anno (che per il 2024 ospiterà pubblico e artisti nell’area di Tor Vergata). L’obiettivo è quello di «armonizzare e coordinare l’intervento», in armonia con le aree limitrofe. Per questo il progetto prevede l’apertura del passaggio di Porta Asinaria, e la riqualificazione dell’area davanti la basilica di Santa Croce in Gerusalemme, creando una grande area verde tra le due chiese che include i giardini di via Carlo Felice. I cantieri inizieranno tra circa quattro mesi, a marzo del 2024, e chiuderanno entro lo stesso anno.