Nuovo look a Largo Don Orione

Per RomaCuraRoma, la giornata di attivismo promossa dal Comune di Roma, i ragazzi di Retake VII Municipio si recheranno sabato prossimo alle ore 9:30 a Largo Don Orione dove realizzeranno una campana per i giochi dei bambini, dipingeranno il muretto alla base del monumento del santo – restituendolo al suo stato naturale – e prepareranno il terreno per la messa a dimora di nuove piante. Tutto in una mattinata, tutto a Largo Don Orione per il progetto Agorà Roma.

Queste sono le belle iniziative che tutti dovremmo promuovere. Bravi ragazzi!