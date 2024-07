Nuovo locale, il “Primo San Lorenzo” in via degli Etruschi

Ma come nasce il progetto di Primo? Tutto prende piede dall’acquisizione del Birrificio Birradamare (il più grande birrificio del Centro Italia con sede a Fiumicino e produttrice di una delle prime birre artigianali romane) da parte del Birrificio Primo che, a sua volta, sarà l’estensione del locale di San Lorenzo. Il Birrificio Primo infatti produrrà la birra che sarà poi venduta nell’insegna romana.

Il menu è incentrato su due pilastri: la pizza e gli smash burger. La pizza, romana e preparata con alta idratazione al 65% e una lievitazione di 48 ore, utilizza farine miste per garantire un’alta digeribilità. Gli smash burger, invece, sono serviti con carne di entrecote, salse home made e panini fatti in casa, valorizzati poi da una presentazione gourmet. Lo chef Francesco Cionci, noto per la sua famosa ricetta delle polpette andata in onda su Discovery Plus, e il pizzaiolo Flavio Bisegna, portano avanti una proposta culinaria innovativa. I secondi piatti possono contare su cotture a bassa temperatura ma anche su fritture fragranti. Il cuore della proposta culinaria risiede però nella sua attenzione per la qualità delle materie prime e nella cura artigianale nella preparazione dei piatti. Le crocchette – disponibili in tre varianti (friarielli e caciocavallo, salmone e avocado, prosciutto cotto di Praga e stracciatella) – i fritti come il gambero al panko e i supplì home made (con doppia panatura e risotto cotto per 8 ore), sono solo alcune delle specialità che delizieranno i palati più esigenti. La birra diventa il file rouge con la cucina che vede carni marinate con la birra e anche un dolce a base di mousse di birra e crumble di noccioline salate. Oltre alla qualità del cibo, c’è anche una vasta selezione di bevande. La drinklist, che pone un occhio di riguardo alle eccellenze italiane, comprende 8 cocktail signature, 30 tipi di gin e una carta dei vini in continua crescita con circa 80 etichette nazionali ad impronta naturale, curata personalmente da Luca Moretti, sommelier. Le birre di Primo saranno ovviamente le protagoniste della carta delle birre, che varierà settimanalmente con nuove proposte e degustazioni tematiche per abbinamenti tra birra e fritti a cura di speciali ospiti birrai.

A caratterizzare e rendere unico il locale è la sua indiscutibile versatilità, decisamente uno dei suoi punti di forza. La presenza di una sala privè insonorizzata con tavolo da 12 posti e divani chesterfied, ideale per eventi privati, rende Primo San Lorenzo un vero salotto di città perfetto per qualsiasi occasione. Il bancone di ben 14 metri, con posti a sedere e 12 birre alla spina, permette di godere la cena direttamente vista bar per un approccio diretto con il barman, creando un’atmosfera di interazione e scambio, oltre che di divertimento. Primo San Lorenzo è ristorante, ma anche un po’ pub e locale. Un’idea aperta a più interpretazioni e modi di vivere i locali: dal buon cibo, alla musica live ed eventi con Dj Set nelle serate dedicate, alle birre autoprodotte e poi vendute. La poliedricità del locale e la possibilità di ospitare gruppi numerosi, grazie ai suoi tavoli sociali, lo rendono un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza gastronomica completa e di qualità a San Lorenzo. Attualmente aperto solo a cena, da settembre Primo San Lorenzo aprirà le porte del suo loft anche a pranzo.