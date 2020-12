Nuovo rischio voragine in Circonvallazione Appia

A poche centinaia di metri dalle voragini di via Baccarini e via Latina, precisamente all’altezza del civico 25 di circonvallazione Appia, un nuovo smottamento ha determinato la chiusura, per sicurezza, dell’area al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia.

Questo grosso avvallamento ci fa prefiggere la formazione di una nuova voragine.

Da una prima analisi visiva i tecnici hanno verificato che l’avvallamento si trova in asse con il percorso del collettore fognario centrale. In queste ore sono in corso gli accertamenti ed a breve avremo gli esiti della video ispezione del collettore. In giornata dovrebbero iniziare gli scavi di indagine.