Nudo e ubriaco sulla Metro A: paura ad Anagnina

Ieri sera i passeggeri della metro A alla stazione Anagnina hanno assistito ad una scena piuttosto sconvolgente. Un uomo, presumibilmente africano, mentre il treno era fermo in stazione, entrava in una carrozza della metropolitana completamente nudo nonostante le rigide temperature. Lo straniero di giovane età era in evidente stato di ebbrezza e completamente nudo. Dopo una ventina di minuti sono intervenute le forze dell’ordine allertate da utenti. L’uomo è stato fermato alla stazione Cinecittà e portato negli uffici di pubblica sicurezza.