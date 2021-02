Novità in via Monza: divieto di svolta a sinistra (in attesa del ripristino del semaforo)

Ancora cambiamenti in corsa per la mobilità a San Giovanni. Come avevamo già evidenziato nei giorni scorsi, uno dei nodi del problema che investe ormai tutta la zona è il semaforo tra via Taranto, via Aosta e via Monza. L’ultima decisione, già attuata, è quella di vietare la svolta a sinistra da via Monza verso via Taranto, con obbligo quindi di proseguire dritti imboccando via Aosta. Il nodo è di fatto spostato su via Aosta, dove si gira su via Tuscolana prima di Re di Roma.

Le legittime proteste dei cittadini riguardano principalmente la soppressione dell’attraversamento semaforico in via Monza tra la Chiesa dell’Immacolata e la banca Unicredit. I pedoni sono costretti, in alternativa, a ben tre attraversamenti pedonali (via Taranto e via Aosta) per un totale di quasi tre minuti. La cancellazione della svolta a sinistra per i veicoli, oltre a rendere più scorrevole il traffico, potrebbe finalmente ripristinare l’attraversamento, come richiesto anche dal Comitato di quartiere Tuscolano-Villa Fiorelli, il più attivo in zona.

AppiOH ha sentito i promotori della “rivoluzione urbanistica”: escluso il ripristino del doppio senso in via La Spezia, possibile la riattivazione del semaforo pedonale in via Monza, anche perché i pedoni appaiono i più penalizzati dalle novità. Alla faccia della sostenibilità.