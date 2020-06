Ieri notte intorno alle 3 si è scatenata una rissa in strada a largo Appio Claudio fra due comitive di giovani ragazzi armati di bastone. I residenti allarmati hanno chiamato immediatamente la Polizia che è sopraggiunta subito dopo a rissa già conclusa. Alcuni ragazzi che si trovavano in zona hanno riferito che il gruppo di aggressori si sarebbe dileguato , alcuni a piedi e altri a bordo di un’auto di cui non hanno saputo fornire indicazioni.