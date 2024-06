Notte delle Streghe – Festa di San Giovanni 2024 – Programma

La notte fra il 23 e il 24 giugno, quando il buio dura solo poche ore, secondo un’antichissima leggenda i fantasmi di Erodiade e di Salomè – responsabili della morte di San Giovanni Battista – chiamano a raccolta le streghe per un Sabba. Per impedire lo svolgimento di questa riunione i romani già nei tempi antichi si munivano di aglio, spighe di rosmarino, pentole vecchie e piatti per fare rumore e, con le torce accese, illuminavano i prati fuori Porta S. Giovanni per poter vedere da vicino le streghe e farle scappare. Ieri come oggi la notte di San Giovanni, il solstizio d’estate, è la festa della Luce che scaccia le Tenebre; un momento tradizionale di purificazione e benedizioni, che già si festeggiava in epoca precristiana. La terza edizione della rinata Notte delle Streghe, vede quest’anno un programma ricco di proposte culturali, spettacolari e laboratoriali destinate a tutte le fasce di età e immaginate attorno ad una tradizione molto sentita a Roma e nel Lazio.



PROGRAMMA

Ore 9.00 – 11.30 (primo turno) e ore 11.45 – 13.30 (secondo turno) – Visita guidata alla Basilica di San Giovanni con l’archeologa Chiara Maria Marchetti.

Prenotazione obbligatoria alla mail: [email protected]

Ore 16.00 – 17.30 – Salotto letterario condotto da Alessandra Laterza

Presentazione dei libri di: Chiara Novelli (Il giardino di Dora e Storie del tram); Piero Tucci (9 itinerari del quartiere Appio Latino; Cristiana Iannotta curatrice della raccolta di racconti Appia Antica – Appio Claudio – Appio Latino Edizioni della Sera e autrice di I racconti di Cara Gioia, intera collana); Samantha Bianchini Locatelli (A spasso nella mia anima Pav Edizioni).

Ore 16.30 – 18.30 – Laboratori manuali e laboratorio di circo per bambini e ragazzi

Ore 17.00 – 19.00 – Laboratorio Acqua S. Giovanni e altri preparati erboristici a cura di Isabella Moroni

Fra i riti propiziatori della notte di San Giovanni c’è la raccolta delle erbe nuove ricche di virtù curative con le quali prepareremo l’Acqua di S. Giovanni che ha il potere di favorire la bellezza, allontanare le malattie e difendere dal malocchio.

Ore 17.30 – 18.45 – Dalle feste dei solstizi alle feste dei S. Giovanni Battista ed Evangelista: cicli astronomici e riti con la Prof. Lucia Corbo

Una chiacchierata accompagnata da mappamondi e oggetti di uso quotidiano trasformati in exibit di astronomia, per scoprire le antiche origini della festa solstiziale di S. Giovanni e dei suoi riti.

Ore 18.00 – I Tarot di Madrepace. Lettura collettiva e individuale tarocchi con la Dr.ssa Ilaria Dapino

Un gioco corale potente per il benessere di ognuno. Un lavoro collettivo capace di aprire a nuove soluzioni e accedere ad una nuova chiarezza e saggezza individuale.

Ore 18.00 – 20.30 – Passeggiata storico-artistico-teatrale guidata da Piero Tucci

Ore 20.30 – Incursioni teatrali a cura dell’associazione La Ciambella da Piazza Vittorio ai giardini di Via Sannio

Ore 18.45 – 19.45 – La Vigilia di S. Giovanni e il mito moderno delle streghe volanti

Conferenza del Prof. Paolo Portone storico, ricercatore indipendente, Pres. Ass. Bonae Res Storie di Popoli e Tradizioni.

A Roma era credenza che la notte del 23 giugno le acque si tramutassero in sostanza preziose, gli animali favellassero, ma soprattutto che fosse possibile vedere in cielo il passaggio delle streghe dirette a Benevento per celebrare la più celebre delle tregende stregonesche. Scopriremo da dove nasce questa leggenda…

Dalle ore 21.30 – Esibizioni e performance continuate di ginnastica acrobatica aerea

Dalle ore 22.00 – Due uscite di due trampolieri in costume illuminato

Apertura della serata a cura di Ludovica Ottaviani (autrice e presentatrice Rai) e di Paolo Masci (storico ed archeologo).

Ore 20.00 – 21.15 – Spettacolo teatrale HERBARIE. LE CHIAMAVANO STREGHE

Testo originale Silvia Pietrovanni Drammaturgia Isabella Moroni. Compagnia Argillateatri con Silvia Mazzotta, Brunella Petrini ed Elena Stabile – Musiche originali Tito Rinesi. Regia Ivan V. Cozzi.

Mercuria, Caterina e Lucia, sono le farmaciste che coltivano erbe medicinali; sono le levatrici che vanno di casa in casa, sono i punti di riferimento imprescindibili per il popolo. A spezzare il sodalizio e a cambiare il corso della storia, sarà un Inquisitore, Mercuria soccomberà, ma le altre proseguiranno la loro cura d’ascolto che è arrivata fino a noi e ancora si sviluppa ovunque.

Ore 21.30 – 22.30 – STORIE DI DONNE ROMANE – Spettacolo ideato e interpretato da Lorenza Bohuny e Maurizio Carlini

Il racconto delle storie di tante donne romane, a partire dalla Lupa, passando per Donna Olimpia, Vannozza madre dei Borgia, Lena modella di Caravaggio, le streghe perseguitate dall’Inquisizione, fino ai giorni nostri con Anna Magnani, la Sora Lella e Gabriella Ferri.

Ore 22.30 – 23.45 – ROMA AMOR – Ponentino Trio e Daniele Mutino

Con la partecipazione di Daniele Mutino cantastorie e fisarmonicista appassionato, assisteremo a una carrellata completa sul repertorio della canzone romanesca tradizionale e popolare, stornelli a dispetto, poesie di G.G. Belli, Trilussa, Pascarella, Ettore Petrolini, ma anche poesie tradizionali e moderne, proverbi e goliardia.

Ore 23.45 – KYRA, LA DEA DEL FUOCO con Silvia Cozzi

Uno spettacolo con ventagli e corde infuocate, bastoni e catene di fuoco, salto della corda di fuoco, mangiafuoco, danza sui vetri.

Area food e stand artigianali.

Organizzata dalle Associazioni AssemblAbili GlobAli, I Lazzaroni – Lodi Circus e The Way to the Indies – Argillateatri con il contributo, il supporto e la collaborazione del Municipio Roma VII

Il programma potrebbe subire variazioni