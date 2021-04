Non solo Appio / La “pizza automatica” sbarca a piazza Bologna

Roma, via Catania, civico 2. Zona piazza Bologna. È stato aperto qui il primo punto vendita di “Mr.Go” per la pizza automatica. Infili i soldi, selezioni uno dei quattro gusti attualmente disponibili (margherita, salame piccante, pancetta e quattro formaggi) ed ecco una classica pizza pronta in soli tre minuti. Disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. Tecnologico ed espresso.

“Il distributore automatico di pizza offre un servizio e un prodotto senza precedenti in Italia e all’estero – spiegano i promotori. “Si tratta di una macchina in grado di impastare, condire e cuocere una pizza in soli tre minuti e di restituirla al cliente nel cartone pronta per essere gustata. Gli ingredienti sono di prima qualità, scelti accuratamente e di volta in volta monitorati attraverso un sistema remoto che consente di verificare le quantità di prodotto nella macchina e la scadenza per ciascuno in modo da offrire sempre la garanzia di eccellenza di questo prodotto”.

Il futuro è appena cominciato, insomma. Addio al classico pizzaiolo con le braccia sporche di farina?