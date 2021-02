Non ce l’ha fatta Mimmo il tabaccaio falciato in Piazza Epiro

Non immaginava Mimmo 46 anni, dopo aver chiuso la sua tabaccheria di Piazza Epiro che la sua vita sarebbe stata spezzata da una Smart che transitava nella piazza alle 21 di sera. Era giovedi sera e l’uomo, conosciuto e amato da tutti nel quartiere era stato trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso subito dopo l’incidente. Sabato le condizioni si erano aggravate e purtroppo Mimmo non ce l’ha fatta. Molti i messaggi di cordoglio di parenti e amici per i lutti che hanno colpito la famiglia. Anche la mamma è venuta a mancare poco tempo fa.