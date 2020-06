E’ stata aggiunta una nuova data da Niccolò Fabi per l’estate 2020: il cantautore capitolino ha annunciato un evento a Roma per il prossimo mese di luglio. Il 16 luglio Fabi sarà protagonista di “Prendiamola con filosofia”, rassegna organizzata da TLON a Parco Appio, a Roma, in occasione della quale l’artista terrà un discorso sulla scrittura e sulle canzoni. Per questo appuntamento l’ingresso sarà libero ma con prenotazione obbligatoria.