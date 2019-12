Museo delle mura in porta S Sebastiano – visita guidata

Museo delle Mura in Porta San Sebastiano con camminamento della cinta muraria

​

Costo: 5 euro (con ticket gratuito)

– circuito musei Mic –

Domenica 22 Dicembre 2019 – ore 11.00

La visita partirà da Porta San Sebastiano; percorreremo la storia del monumento tra le sale del Museo delle Mura, per poi accedere al suggestivo camminamento di ronda sopra a Viale di Porta Ardeatina. Analizzeremo la trasformazione dell’edificio nel corso dei secoli, affrontando un viaggio a ritroso e ripercorrendo per tappe la storia delle strutture difensive della Roma antica, dalle Mura Aureliane fino alle vicende legate al recinto sacro che doveva definire e delimitare l’urbs: il Pomerium. Approfondiremo poi le fasi di vita del complesso di Porta San Sebastiano dal Medioevo fino all’età contemporanea, quando, agli inizi degli anni quaranta, l’intera struttura venne occupata dall’allora segretario del partito fascista Ettore Muti. Parleremo della regina viarum, l’antica via Appia, e della sua importanza strategica, sia come direttrice di conquista verso l’Italia meridionale, sia come fiorente snodo commerciale verso le città della Magna Grecia.

Uscendo concluderemo con uno sguardo a quella porzione dell’Acquedotto Antoniniano meglio noto come Arco di Druso.

Tipologia itinerario: archeologia, musei, architettura difensiva;

Inizio visita: 11.00, la visita comprende l’entrata al Museo delle Mura, il camminamento della cinta muraria e un excursus sulla zona limitrofa con l’Arco di Druso;

Termine visita: 12.30;

Appuntamento: ore 10.45 davanti l’ingresso del Museo in Via di Porta San Sebastiano 18, 00179, Roma; la visita si svolgerà anche in caso di maltempo poiché le strutture sono al chiuso.

Costo visita: 5 euro; il ticket d’entrata al sito è gratuito.

Tutte le nostre proposte culturali sono riservate ai Soci dell’Associazione. Per associarsi occorre compilare un modulo di adesione che vi forniremo da consegnare alla prima attività a cui si partecipa. La quota associativa sarà inclusa nell’importo della quota di partecipazione della suddetta attività culturale a cui si prende parte.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a [email protected] o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati.

On line sul form: https://www.tuscola.it/prenotazioni-visite-guidate