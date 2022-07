Mura Latine: quello che non sono riusciti a fare i barbari lo fanno i romani

Le Mura Latine sono una cinta muraria costruita tra il 270 e il 275 dall’imperatore Aureliano per difendere Roma, capitale dell’impero, da eventuali attacchi dei barbari. I romani in oltre 2000 anni di storia sono riusciti a preservarle e portarle fino a noi. Poi sono arrivati i nuovi barbari, quelli che non amano questa città, incivili senza vergogna che riescono a sfregiare quel poco che rimane di intatto del nostro territorio. E questa immagine, pubblicata da Vincenzo Ardizzone, ne è una triste testimonianza.