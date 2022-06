Giovane muore a bordo piscina all’Appio Claudio

Un giovane 19enne di origini cinesi è morto nel corso di una festa all’Appio Claudio. La tragedia s’è consumata a bordo piscina all’Appio Claudio Tennis Club in zona Parco degli Acquedotti a Roma.

Zhu Wei Rong, uno studente di diciannove anni nato all’Aquila e di origine cinese, è morto dopo essersi tuffato in acqua durante la festa in piscina. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Roma con il pubblico ministero Antonino Di Maio, ha aperto un fascicolo e si indaga per omicidio colposo.

Gli inquirenti stanno ascoltando diverse persone presenti alla festa di diciotto anni per ricostruire quanto successo.