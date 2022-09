Municipio VII, mercoledì 14 settembre sospensione idrica

Acea comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, mercoledì 14 settembre dalle ore 08:00 fino alle 23:30 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Municipio VII del Comune di Roma. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via Amantea, via Taurianova, via Polia, via Oppido Mamertina, via Siderno, via Sinopoli, via Squillace, largo Cirò, via Santa Severina, via Tropea, via Cariati, via Parghella, via Praia a Mare, via Carleto Perticara, via Rende, via Corigliano Calabro, via Soverato, via Rogliano, via Rombiolo, piazza Rosarno, via Marcedusa, via Martone, via Cropalati, via Sant’Ignazio di Antiochia, viale Appio Claudio (tratto da via Appia Nuova a via Rombiolo) , via Appia Nuova (tratto da via Squillace a viale Appio Claudio)

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.