Municipio VII: la mappa del Coronavirus nei quartieri

Il Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive ha rilasciato i dati aggiornati a ieri dove si possono fissare i contagi da inizio pandemia da Covid-19 all’interno dei quartieri del VII municipio di Roma.

Ecco i dati complessivi, dall’inizio dell’epidemia, partendo dai quartieri più centrali fino ad arrivare al Grande Raccordo Anulare.

Zona Urbana Appio (la parte più a nord del quartiere Appio Latino da piazzale Metronio a via Sannio per poi scendere lungo la Appia Nuova fino a Ponte Lungo, poi scendendo fino a via Cilicia angolo via Appia Antica) 91 casi e tasso 33.16.

Zona Urbana Latino (quartiere Appio Latino, la parte a sud della via Appia Nuova dalla fermata metro Arco di Travertino, Colli Albani, Furio Camillo fino a Villa Lazzaroni e alla Caffarella e confina a nord con la ferrovia) 77 casi e tasso 34.09.

Zona urbana Tuscolano Nord (quartiere Tuscolano la parte a nord della via dalla fermata metro San Giovanni fino a Ponte Lungo e poi fino al fondo di viale Castrense) 65 casi e tasso 29.96.

Zona urbana Tuscolano Sud (quartiere Tuscolano la parte a nord della via dalla fermata metro Arco di Travertino, Colli Albani, Furio Camillo) 216 casi e tasso 45.29.

Zona urbana Tor Fiscale 7 casi e tasso 31.33.

Zona urbana Don Bosco (l’area a sud della Tuscolana dalle fermate metro Porta Furba a Cinecittà) 235 casi e tasso 45.57.

Zona urbana Appio Claudio (l’area a sud della Tuscolana dalle fermate metro Porta Furba a Cinecittà), 114 casi e tasso 38.71.

Zona urbana Pignatelli 39 casi e tasso 60.30.

Zona urbana Quarto Miglio (comprende Statuario, Capannelle fino a via Lucrezia Romana ) 42 casi e tasso 39.45.

Zona urbana Lucrezia Romana (i confini sono via Tuscolana, Gra, via Lucrezia Romana, via di Capannelle) 18 casi e tasso 34.02.

Zona urbana Osteria del Curato (compresa anche Cinecittà Est) 74 casi e tasso 38.73.

Zona urbana Romanina 50 casi e tasso 67.92.

Zona urbana Gregna (da Gregna di Sant’Andrea ad Anagnina sempre oltre il Gra) 37 casi e tasso 52.13.

Zona urbana Barcaccia (che arriva fino a Vermicino passando per Nuova Tor Vergata) 29 casi e un tasso del 25.80.

Zona urbana di Morena (compreso Centroni e fino al confine estremo del municipio) 104 casi con un tasso del 32.42.

Il tasso di contagio ogni 10 mila residenti nel VII municipio è di 38.91 con ben 1197 casi (ed è il municipio con più casi nella Capitale), ma il suo tasso è leggermente inferiore alla media dell’interno territorio cittadino che è di 41.15 ogni 10 mila residenti (11.822 casi).