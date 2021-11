Municipio VII: il passaggio di consegne e le “opere” in cantiere

Ieri pomeriggio si è svolto un incontro tra l’ex presidente del nostro Municipio Monica Lozzi e il nuovo Francesco Laddaga per un passaggio di consegne dei progetti e il loro stato dell’arte nella passata consigliatura.

Vediamo in dettaglio quali sono le opere da ultimare

La riqualificazione del marcato di via Orvieto

La sistemazione e riqualificazione di via Sannio

Mercato di Colli Albani

fine riqualificazione del mercato coperto Metronio.

Completamento della ristrutturazione del Teatro “900 all’interno della sede municipale di cinecittà.

I progetti della piazza di Gregna e di via Quarto Rubbie.

Il ponte ciclopedonale per lo scavallo del GRA già a bando.

I lavori già in essere per la sistemazione delle palestre scolastiche e quelli di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Molti di quei progetti potrebbero avere ricadute positive per il nostro Municipio. E per questo ci auguriamo che la nuova giunta possa lavorare unicamente per il bene di noi cittadini e per i bisogni di un quartiere e di una città tra le ultime nella classifica delle Capitali Europee per qualità della vita.