Municipio VII: Il Natale dello sport gratuito nelle piazze e nei parchi

Dal 23 al 30 dicembre una settimana di eventi sportivi e ludico-motori gratuiti attraverso il progetto: Fare sport fa bene al cuore – Il Natale dei Centri sportivi municipali del Municipio VII, giunto alla sua seconda edizione e affidato, tramite avviso pubblico, ad alcune associazioni concessionarie dei Centri sportivi municipali.

Obiettivo della manifestazione è far conoscere le attività e le professionalità che animano i Centri sportivi attivi presso le palestre scolastiche degli Istituti comprensivi del territorio, proponendo in luoghi aperti la conoscenza di pratiche più o meno note fra giovani e meno giovani. Dagli under 18 agli over 81, passando per tutte le fasce intermedie: fiabe motorie, family play, giochi popolari, nordic walking fitness, ginnastica posturale, pilates, plogging, badminton, danze popolari, tiro con l’arco, running, skateboard.