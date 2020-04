Municipio VII: gestione gratuita di un Ristorante didattico confiscato alla criminalità

Manifestazione di interesse per realizzazione e la gestione di un Ristorante didattico e l’assegnazione in uso a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in via Tuscolana, assegnato al Municipio VII dalla Direzione Centrale del demanio al Patrimonio indisponibile del Comune di Roma per finalità sociale

Il Municipio Roma VII – Direzione Socio educativa intende acquisire proposte progettuali per l’affidamento di attività di rilievo sociale nel campo dell’inclusione sociale in favore di persone in condizione di fragilità sociale per il supporto alla autonomia concedendo l’uso di un immobile di mq 220 per lo svolgimento di attività di formazione professionale relativa al settore della ristorazione ed attività di pubblico esercizio con finalità di Ristorante Didattico.

Tutte le informazione e la documentazione al sito di Roma Capitale Municipio VII

