Municipio VII: Francesco Laddaga, è il nuovo presidente

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 7. E’ Francesco Laddaga, il candidato per il centrosinistra che ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 63,7% mentre il candidato del centrodestra Luigi Avveduto si è fermato al 36,3%. Come voti in assoluto Laddaga ne ha raccolti 70.505, molti in più rispetto ai 45.698 del primo turno.

Il centrodestra ha praticamente solo confermato quelli presi al primo turno passando da 38.569 a 40.171.

L’affluenza è stata del: 42,22%; al primo turno fu il 50,03%