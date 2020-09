Municipio VII – domenica 27 settembre raccolta straordinaria ingombranti

Domenica 27 settembre Il tuo quartiere non è una discarica – la collaudata raccolta domenicale dei rifiuti ingombranti, promossa da Ama con il Tgr Lazio – approda nei Municipi dispari dalle 8 alle 13.

Come sempre ci si può liberare, portandoli alle apposite postazioni allestite su piazze e vie dei quartieri, di ogni genere di oggetti “extra large” (grandi elettrodomestici, frigoriferi, condizionatori, divani, poltrone), di materiali elettrici ed elettronici (televisori, monitor, lampade anche al neon), di oggetti in legno e metallo, di materiali speciali (batterie al piombo, toner) e, in alcuni punti, anche di vernici e solventi.