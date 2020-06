Municipio VII: dati alle fiamme 10 cassonetti in 20 minuti

Il piromane, un uomo di 57 anni, è stato fermato dai Carabinieri di Cinecittà, Sembrerebbe un piromane seriale, visto che in passato era stato già arrestato per aver dato alle fiamme altri cassonetti. Fondamentale è stato il contributo dei residenti: hanno infatti subito segnalato la presenza dei roghi alle forze dell’ordine, come sottolinea la Sindaca sulla sua pagina ufficiale.

Quello degli incendi ai cassonetti, purtroppo, non è un fenomeno isolato: soltanto nell’ultima settimana, hanno dato alle fiamme di più di 30 contenitori di rifiuti di proprietà dell’Ama. Le zone più colpite sono quelle di Tuscolana e di Ostia.