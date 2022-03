Municipio VII: corruzione per pratiche edilizie, tre arresti

Un’inchiesta dei pm romani ha portato la Guardia di Finanza ad eseguire gli arresti domiciliari nei confronti di 2 soci di uno studio tecnico e di un agente della polizia di Roma Capitale, nonché la misura della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio per la durata di tre mesi nei confronti di altri 3 vigili urbani, indagati, secondo l’ipotesi di accusa, per corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio. La vicenda investigata è relativa a presunti episodi in cui, a fronte della corresponsione di somme di denaro o altre utilità da parte dei soci di uno studio tecnico sito nella Capitale, appartenenti alla Polizia Locale di Roma e un funzionario amministrativo del Municipio VII avrebbero, a vario titolo, fornito informazioni riservate, avvisato preventivamente l’effettuazione di controlli di polizia amministrativa, omesso di rilevare irregolarità o violazioni in occasione di detti controlli e agevolato il rilascio di licenze e autorizzazioni in favore dei clienti dello studio. E’ stato, inoltre, documentato un episodio di accesso abusivo alla banca dati dell’Anagrafe del Comune di Roma.