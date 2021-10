Municipio VII: “chi prende il Reddito di Cittadinanza ci aiuterà a pulire le strade e i parchi”

Per il decoro e la manutenzione degli spazi verdi e delle strade dell’Appio Tuscolano nel nostro Muincipio si cercano associazioni e Onlus «interessate ad accogliere beneficiari del Reddito di cittadinanza». Questo è uno dei punti del piano presentato dal nuovo presidente della circoscrizione Francesco Laddaga. Chi percepisce ogni mese il reddito di cittadinanza lavorerà per otto ore alla settimana a titolo gratuito e in affido agli enti del terzo settore che risponderanno all’avviso. Le associazioni metteranno a disposizione «il proprio know-how, tempo ed esperienza» e, come si legge nella relazione, in cambio «potranno contare su risorse umane senza oneri aggiuntivi, inserite in una rete pubblica di sostegno finalizzata alla valorizzazione delle competenze di persone che si trovano in condizione di temporanea difficoltà».