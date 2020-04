Municipio VII: Bentornati mercati rionali

Per quanto riguarda il nostro Municipio, sono di nuovo aperti i mercati di via Gino Capponi all’Alberone, di quello dei Colli Albani e di via Orvieto. L’Alberone è tornato a lavorare la scorsa settimana. Ci sono indicazioni molto precise: per ogni utente uno spazio di 8 mq, distanza di un metro dal box, la merce non va toccata, si chiede e viene consegnata. Oltre a due percorsi unidirezionali per l’ingresso e l’uscita. Queste regole sono state adottate anche dai mercati di Colli Albani e via Orvieto. La riapertura dei mercati garantisce la sopravvivenza degli operatori e inoltre crea meno assembramenti nei supermercati, eliminando gradualmente le lunghe file createsi nei giorni scorsi.