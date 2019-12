Municipio, i certificati anagrafici ora si fanno anche in edicola

Certificati in edicola è un nuovo servizio di Roma Capitale, in avvio sperimentale, che in collaborazione con la rete delle edicole cittadine, consente, senza doversi recare agli sportelli Municipali, di ottenere presso le edicole aderenti, il rilascio delle stesse certificazioni anagrafiche e di stato civile attualmente comprese nella modalità di rilascio online.

Sarà sufficiente presentare un documento di riconoscimento e codice fiscale, presso una delle edicole aderenti, compilare il modulo di richiesta e ottenere la stampa del proprio certificato (Stato di famiglia, Residenza, Matrimonio, Nascita, ecc.) al costo di 1,50 euro da corrispondere all’edicolante per l’erogazione del servizio, oltre al pagamento dell’imposta di bollo ove dovuta.

Al momento è possibile richiedere: residenza; stato di famiglia; godimento diritti politici; residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, stato di famiglia e diritti politici; residenza, cittadinanza, stato civile, nascita e diritti politici; storico anagrafico (dal 24/10/1981); residenza A.I.R.E.; Residenza e cittadinanza a.I.R.E.; Residenza e stato libero; residenza e cittadinanza; stato di famiglia a.I.R.E.; Stato libero; decesso; matrimonio; cittadinanza A.I.R.E.; Nascita; residenza, cittadinanza e stato libero; cittadinanza italiana.