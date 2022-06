Motorini per terra, causalità o teppismo?

E’ ormai uno spettacolo frequente quello di vedere motorini stesi per terra. La domanda: il più delle volte ciò è determinato dalla casualità o dal teppismo?

A volta capita che un automobilista, nel fare una manovra, butti giù un motorino e non lo rimette a posto, talvolta perché non è in grado, specie se anziano. Ma spesso sono gruppi di ragazzi, specie il venerdì o il sabato sera, a buttare giù di proposito motorini e monopattini per puro divertimento. Il risultato è quello testimoniato dalla foto scattata in via Foligno: uno scooter rischia di essere travolto dalle auto che transitano.