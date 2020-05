Metro San Giovanni: dopo due anni la stazione è ancora incompleta

Due anni fa veniva inaugurata la stazione San Giovanni della Metro C. La stazione però fu inaugurata pur se INCOMPLETA, cioè senza l’apertura al pubblico dell’elemento principale ed essenziale di una stazione nodo di scambio tra due linee metro: il collegamento DIRETTO con l’altra linea della metropolitana (la Metro A).

Soprattutto, si tende a dimenticare che, passati due anni, la situazione è rimasta esattamente la stessa: il corridoio di collegamento diretto tra le due stazioni al piano mezzanino, già realizzato a rustico e nascosto dalle pareti di cartongesso visibili dalle rispettive stazioni della Metro A e della Metro C non è stato più toccato e i lavori per finirlo non sono mai partiti. In altre parole, ancora due anni dopo (e chissà per quanto altro tempo) per passare dalla Metro C alla Metro A si continua a salire di due livelli, fino al piano atrio, uscire dai tornelli della metro, rientrare nei tornelli dell’altra metro e scendere di nuovo di due livelli.

I tempi saranno, purtroppo, ancora lunghi. Le ultime notizie risalgono a una recente Commissione Mobilità di dicembre 2019, ma ad oggi nessuna decisione è stata presa e la situazione non sembra sbloccarsi nell’immediato.

(Fonte e foto: Gruppo fb – Salviamo la Metro C)