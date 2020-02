Metro San Giovanni: arriverà la nuova ecocompattarice +Ricicli+Viaggi.

È stata presentata la nuova ecocompattarice +Ricicli+Viaggi.

Da oggi è presente nelle stazioni Malatesta e Anagnina, nei prossimi giorni arriverà anche a Laurentina, Basilica San Paolo, Termini, Cipro, Piramide e San Giovanni. Rispetto alle tre famose macchinette “mangia plastica” che l’hanno preceduta è molto più grande, potendo riciclare 1.800 bottiglie per volta anziché 400. Finalmente è stato posto un limite all’uso individuale per evitare le lunghe code che spesso si venivano a creare. Sulle nuove ecocompattatrici, ogni persona potrà consegnare non più di 30 bottiglie al giorno, superate le quali la macchina accetterà ancora plastica ma non erogherà più il bonus di 5 centesimi da utilizzare per acquistare biglietti. In 7 mesi di funzionamento le tre macchine di +Ricicli+Viaggi hanno riciclato quasi 3 milioni di bottiglie.