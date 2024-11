Mercato storico di via Sannio: iniziano i lavori di rifacimento

Sono in corso i lavori di smantellamento delle vecchie strutture e l’intenzione è quella di completare il restyling del mercato rionale di via Sannio a Roma entro il 2025. Il progetto è curato dall’Architetto Ettore Girolami.

L’intervento permetterà di adeguare uno dei mercati storici della Capitale, nato nel 1957. Lo spazio commerciale verrà integrato con i giardini di via Sannio di recente creazione, con una piazza per eventi posta tra le due piastre commerciali e un punto di ristoro tra l’area mercatale e il giardino. Su via Locri è stata progettata una piazzetta che permetterà di valorizzare la vista sul sistema delle mura e sulla facciata laterale della Basilica di S. Giovanni.

I banchi del mercato rionale saranno riposizionati, in accordo con la Soprintendenza, in gran parte all’interno dell’attuale area di mercato. Il numero delle licenze verrà ridotto da 130 a 92. Ci sarà un nuovo punto di ristoro a servizio degli utenti del mercato e del giardino adiacente.

Vista la notevole valenza ambientale e paesaggistica dell’area, si è voluta mantenere un’altezza massima di 4 metri e mezzo.

Per permettere la visuale delle mura aureliane e della basilica di San Giovanni si utilizzerà un sistema a verde per integrare la copertura dei banchi con il giardino contiguo. Sarà un sistema a tetto verde estensivo, con essenze a basso consumo idrico e a manutenzione ridotta. Per la pavimentazione invece saranno riutilizzati i sampietrini presenti nell’attuale mercato integrati con delle fasce in basalto.

