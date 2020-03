Mercato “Epiro”: i recapiti per poter effettuare consegne a domicilio

Purtroppo negli ultimi 10 anni hanno chiuso oltre 200.000 negozi di vicinato (non solo alimentari), un numero impressionante di saracinesche abbassate sparse per tutto il territorio italiano. Per chi abita a Roma la presenza di botteghe è praticamente assicurata in qualsiasi quartiere per cui, anche in tempi di Coronavirus, la migliore scelta possibile ci sembra quella di dare sostegno ai nostri vicini più prossimi che rischiano seriamente, come tante altre aziende, di non rialzarsi dall’attuale crisi economica. E cosi anche Il Mercato ” Epiro ” cerca di mantenere una linea di normalità in questo momento cosi difficile, effettuando consegne a domicilio. Sopra all’ articolo potrete trovare i recapiti di riferimento per poter contattare direttamente i box.