Mercato Alberone: lo spostamento nel Nuovo Centro Appio è definitivo

Finalmente giunge a conclusione un iter amministrativo, cosi come scrive sulla sua pagina ufficiale Andrea Coia Assessore Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro Roma Capitale, lungo e travagliato. E’ stato approvato il progetto definitivo per lo spostamento del mercato Alberone, fino a oggi in sede impropria, all’interno del centro polifunzionale Appio in via Appia Nuova. Nel Programma degli interventi pubblico privato denominato “Nuovo Centro Appio era infatti compresa anche la nuova sede dell’attuale mercato rionale “Alberone” di via Valesio e via Capponi e relativi parcheggi di pertinenza.