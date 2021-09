Matteo 14 anni, il piccolo volontario che cura le aiuole in via della Cave

Un’aiuola trasandata trasformata in un piccolo, meraviglioso giardino dalla caparbietà di un ragazzo di 14 anni. Si chiama Matteo, spende la sua paghetta per comprare piantine e prendersi cura di un piccolo spazio verde in via della Cave. I negozianti della zona lo adorano. Racconta Anna sul gruppo fb di quartiere “Un giorno Matteo è venuto a comprare una piantina da me, voleva assolutamente pagarmela con i soldi della sua paghetta, allora ho deciso di regalargliela”. Matteo si dedica alla cura della sua creatura tutti i giorni a volte insieme al suo nonno che lo segue passo passo, insegnandogli sicuramente, con questi piccoli gesti, i giusti valori della vita.

(foto da gruppo fb Appio-latino-tuscolano)