Maltempo, danni e allagamenti all’Appio Latino

Si contano i danni causati dai violenti nubifragi e dalle forti raffiche di vento che si sono abbattuti sulla Capitale nella giornata di ieri. Disagi si sono registrati in diverse zone del nostro quadrante. Numerose richieste di intervento sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti di scantinati, box e garage. Disagi tra piazza Epiro, via Lusitania, via Vetulonia. Varie segnalazioni anche dall’Appia e dalla Tuscolana. Terminati gli interventi della ditta Municipale, coordinata dall’ufficio tecnico, Protezione Civile e Polizia Locale con la pulizia delle caditoie di tutta la zona attorno a Porta Metronia.