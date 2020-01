Locanda dei Girasoli: arriva il contributo dalla Regione Lazio

La Locanda dei Girasoli, pizzeria esempio sociale al Quadrato, è gestita da ragazzi e ragazze con la sindrome di Down. Nel corso degli anni anni ha rischiato più volte la chiusura a causa della crisi economica che ha investito tutto il settore del commercio. In questi giorni è arrivata la risposta delle istituzioni, un contributo della Regione Lazio. Quasi 50mila euro stanziati dalll’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio, che ha deciso di donare grazie a un accordo che concilia occupazione e buona tavola con le eccellenze alimentari regionali. In cambio il locale dovrà utilizzare l’80% di oli di provenienza laziale e il 40% di prodotti coltivati o allevati in regione. E anche i vini saranno, per il 60%, della tradizione locale.