Linea bus 649, dal 24 aprile percorso prolungato a piazza Zama

I dettagli

La linea 649 seguirà il consueto percorso dalla stazione Tiburtina a via Albalonga poi:

in direzione del nuovo capolinea di piazza Zama, transiterà in via Ceneda e via Imera;

direzione stazione Tiburtina, da piazza Zama transiterà in via Imera e via Etruria per poi riprendere via Albalonga.

La linea 649 effettuerà quindi nuove fermate in

direzione piazza Zama: Imera, in via Imera altezza via Cutilia

direzione stazione Tiburtina: 70484 Etruria/Albalonga, in via Etruria altezza via Imera

Non transiterà più alla fermata fermata 75487 Appia/Re di Roma in via Appia Nuova, 60 metri dopo piazza Re di Roma e al capolinea 78859 largo Don Orione.

Invariato l’orario delle prime e ultime partenze