Linea 77, da Calabresi a Troiani (meno frequente?)

L’utile linea 77 ormai strutturata dopo una partenza iniziale un po’ a singhiozzo, che compie il percorso circolare dal capolinea di Piazzale Ostiense (Piramide) a San Giovanni (via Taranto, via Monza e via La Spezia) e ritorno attraverso via Magna Grecia, è gestita da privati per conto dell’Atac.

Dopo una lunga gestione di parte dell’azienda Calabresi, con buona frequenza delle corse, il servizio è ora passato alla ditta Troiani, che effettua la gestione con tre bus, ancora senza obliteratrice. Ma qualche protesta giunge anche per i tempi di passaggio dei bus, poco frequenti secondo molti utenti che ci hanno segnalato il caso. Tre vetture sono poche?