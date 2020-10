Liceo Augusto, polemiche per esterni che entrano a scuola per diffondere volantini

Un gruppo di sei esterni appartenenti a un’associazione di estrema destra si sono infiltrati nel liceo classico “Augusto” di via Gela, forzando i controlli dei collaboratori scolastici e correndo da una classe all’altra lanciando volantini. E’ quanto denunciano alcuni studenti dello storico istituto.

Secondo le accuse, i protagonisti di questo atto “hanno dimostrato un’enorme mancanza di rispetto nei confronti non solo della scuola come istituzione ma anche di tutti noi studenti del liceo Augusto. Hanno messo a repentaglio la salute pubblica che con sacrifici quotidiani stiamo cercando di salvaguardare. Perciò quelle che qualche anno fa erano bravate, in questa situazione sono veri e propri atti criminali, puniti dalla legge. La scuola e anche noi rappresentanti stiamo procedendo a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine e alle istituzioni delegate al controllo. La sicurezza a scuola deve essere la priorità, non dovevano entrare e non dovevano girare per la scuola entrando in conflitto con professori e studenti. Questo episodio ha dimostrato che è necessario un supporto anche della polizia in modo che azioni del genere non si ripetano. Se qualcuno di voi avesse informazioni, lamentele o volesse denunciare episodi accaduti oggi o in questi giorni chiaramente non fatevi remora a scriverci”.

I rappresentanti terranno presto un colloquio con la presidenza per parlare delle tante criticità emerse in queste prime settimane, in particolare i problemi tecnici della sempre più importante didattica a distanza.