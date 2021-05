Liceo “Augusto” e Isernia: gemellaggio virtuale nel nome dell’imperatore

Meritoria iniziativa promossa dal liceo ginnasio statale “Augusto” di Roma, via Gela. Nei giorni scorsi c’è stato un importante ritrovamento archeologico ad Isernia, nel Molise. Durante i lavori per il ripristino di un muraglione crollato anni fa in via Occidentale, dal terreno è emersa una testa di statua in marmo attribuita all’imperatore Augusto. Ecco perché, gli studenti del liceo “Augusto” su via Appia Nuova a Roma, si sono sentiti tutti un po’ coinvolti ed hanno dedicato alla notizia un servizio sul loro giornale scolastico denominato “Augustus”. La notizia è stata riportata anche nell’home page del sito istituzionale del liceo classico “Augusto”, sempre molto sensibile per gli eventi culturali.

La scultura è di ottima fattura e la somiglianza con altre statue dell’imperatore c’è tutta. La stessa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise ha confermato l’attribuzione: “Si, è proprio lui… l’imperatore Augusto, testa di statua in marmo rinvenuta oggi nel corso dello scavo” ha scritto l’organismo sul post inserito nella propria pagina Facebook.

Ora gli storici dovranno contestualizzare la presenza di quel reperto. Molti si augurano che dal terreno affiorino altre testimonianze. Anche perché Isernia è città antichissima. È stata fiorente città sannita: dal 91 all’88 avanti Cristo ha rivestito il ruolo di capitale della Lega Italica, che comprendeva Campani, Frentani, Iapigi, Irpini, Lucani, Marrucini, Marsi, Peligni, Pentri, Piceni, Pretuzi, Venusini e Vestini, in contrapposizione a Roma. Per questo i molisani, tanti abitano nel VII Municipio, orgogliosamente dicono di avere avuto la prima capitale d’Italia. In seguito, come Aesernia, è stata Municipium romano.

Ad Isernia esisteva anche un antico tempio dedicato al culto di Priapo, dio protettore della virilità. Tale culto sarebbe continuato anche con l’avvento del Cristianesimo, addirittura fino al Settecento, poi sostituito con i Santi medici Cosma e Damiano.

La città conserva anche uno dei più antichi insediamenti paleolitici d’Europa, risalente a circa 730mila anni fa, soprattutto ossa di animali per contenere il corso di un fiume.

Gli studenti del liceo “Augusto” hanno scritto alle istituzioni molisane per informarle della pubblicazione. Chissà che non si dia vita a qualche gemellaggio culturale.

Il Municipio VII di Roma è quello con più residenti di origine molisana. Una folta comunità vive all’Alberone.

Qui il link del liceo Augusto con la notizia:

https://www.liceoaugustoroma.edu.it/news/1340-trovata-testa-augusto