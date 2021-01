Liceo “Augusto” di Roma: il 13 gennaio 2021 l’open day

L’indirizzo CLASSICO prevede 27 ore settimanali al biennio e 31 al triennio. Previste le sezioni Cambridge (potenziamento lingua inglese), Aureus (potenziamento storia dell’arte) e Potenziamento matematica.

Tra le infrastrutture, l’aula multimediale “Giulia Songini”, accogliente sala per proiezioni, riunioni, convegni, conferenze e spettacoli, dotata di moderne tecnologie digitali per la divulgazione e attrezzata per essere di ausilio nelle varie attività didattiche dell’Istituto. Da segnalare anche il laboratorio di scienze, ristrutturato secondo la vigente normativa di sicurezza, che offre l’opportunità di effettuare esercitazioni pratiche con strumenti scientifici come microscopi digitali collegabili alla lavagna interattiva; volte ad affiancare la didattica teorica e a promuovere un apprendimento completo e consapevole in ambito scientifico.