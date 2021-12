Liceo Augusto: campagna contro le armi nucleari

Proprio nell’anno in cui è entrato in vigore a livello mondiale il Trattato Onu per la proibizione delle armi nucleari (TPAN), adottato in una conferenza delle Nazioni Unite il 7 luglio 2017, il liceo “Augusto” di Roma dedica un video al pericolo della guerra nucleare attraverso un filmato divulgativo realizzato in collaborazione con l’IPPNW, l’International Physicians for the Prevention of Nuclear War, organizzazione internazionale di medici contro le armi nucleari che nel 1985 ha ottenuto il Premio Nobel per la pace. Il presidente onorario dell’IPPNW Italia, il professor Manlio Giacanelli, neurologo, interverrà nei prossimi giorni on-line con alcuni studenti del liceo di via Gela per rispondere alle domande su questa delicata e importante tematica, in particolare sulle conseguenze per la salute dell’uomo delle guerre e degli esperimenti nucleari.

A seguire il video postato sul canale del liceo Augusto: