Libri, “Il Grande Anello Verde di Roma a piedi” di Carlo Coronati

Martedì 12 novembre 2024, alle ore 17:00, il Touring Club Italiano di Roma ospiterà presso il suo Punto Touring in Piazza dei Santi Apostoli 62/65, la presentazione del libro “Il Grande Anello Verde di Roma a Piedi” di Carlo Coronati, pubblicato da Edizioni Il Lupo. L’autore sarà affiancato dallo scrittore Alessandro Mauro in un dialogo che condurrà i presenti alla scoperta di un nuovo modo di vivere e camminare per Roma, grazie a un percorso verde di 115 km che circonda la città in sette tappe.

Il libro, introdotto dalla prefazione dell’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, si rivolge a tutti gli amanti del trekking urbano e delle due ruote, proponendo itinerari che valorizzano il patrimonio naturale di Roma e il suo ricco paesaggio storico. Dalla Riserva Naturale di Monte Mario al Parco dell’Aniene, dal fascino antico di Ponte Milvio alla suggestiva Appia Antica, il Grande Anello Verde guida i lettori in un viaggio lontano dai luoghi più affollati, tra sentieri che abbracciano aree come Villa Pamphilj, la Caffarella e le sponde del Tevere.

Questa guida pratica, pensata anche per i trekker meno esperti, include mappe dettagliate e utili consigli per chi si approccia per la prima volta a un trekking urbano di lunga percorrenza. L’opera di Coronati si inserisce sulla scia del successo di “Roma, guida insolita per esploratori urbani”, confermandosi come un prezioso manuale per chi cerca esperienze autentiche e a stretto contatto con la natura della Capitale.

In occasione dell’evento, sarà possibile acquistare il libro con uno sconto speciale del 10%. Per partecipare alla presentazione è preferibile confermare la propria presenza chiamando la Libreria Touring Club al numero +39 0636005281 o scrivendo all’indirizzo email [email protected].