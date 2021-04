Libri, il dettagliato resoconto di un anno di “Covid e dintorni”

S’intitola “Covid e dintorni” il nuovo libro dell’imprenditore calabrese Domenico Mamone, da anni residente a Roma, e del giornalista romano di San Giovanni, Giampiero Castellotti. Nelle 208 pagine offre una dettagliata cronistoria di un anno di pandemia, ma anche un’analisi delle criticità emerse e una serie di riflessioni su un periodo che va valorizzato come esperienza umana di vita e “lezione” per migliorare il futuro in un’ottica solidale.

“Covid e dintorni” è edito da Unsic editore.

Gli autori e la casa editrice Unsic hanno rinunciato ad ogni introito economico, invitando i lettori a sostenere le iniziative della Caritas per l’emergenza Covid, come riportato nell’ultima pagina del libro.

“Covid e dintorni”, oltre che in edizione cartacea diffusa tra le tremila sedi dell’Unsic (patronati, Caf, Caa, ecc.), nella versione digitale è scaricabile gratuitamente da questo link e ne vale la pena perché ben fatto:

https://unsic.it/wp-content/uploads/2021/03/LIBRO-COVID-E-DINTORNI.pdf

GLI AUTORI – Giampiero Castellotti, giornalista professionista, è iscritto all’Ordine del Lazio dal 1983. Ha lavorato per quotidiani, settimanali, enti pubblici e privati. È autore, tra l’altro, di “Piazze in piazza” con contributi del sociologo Giuseppe De Rita e dello scrittore Pasquale Panella e della biografia non autorizzata su Giulio Tremonti, scritta con Fabio Scacciavillani ed edita da Editori Riuniti.

Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, ha lunghe esperienze nel mondo della cooperazione. La sua organizzazione conta oggi oltre tremila sedi in tutta Italia, tra Caf, Patronati e Caa. È sposato con Maria Grazia e ha un figlio, Leonardo, che frequenta il liceo classico. Ha pubblicato il libro “Oltre il ‘900” due anni fa.