“Lezioni di gusto” nella macelleria di quartiere

Fino al 9 aprile, sette salumerie di Roma si trasformano in “aule” per un periodo intenso di incontri e attività di formazione su salumi e carne suina. In negozio, oltre ai preziosi consigli dei salumieri, si potranno infatti trovare informazioni, materiali di approfondimento e anche esperti nutrizionisti, a disposizione dei consumatori per consulenze dedicate sui salumi e la carne suina.

L’iniziativa è promossa da ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) nell’ambito del progetto Trust Your Taste, Choose European Quality, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze alimentari della filiera suinicola e raccontare ai consumatori gli enormi progressi compiuti sui temi della sostenibilità e dei valori nutrizionali. Queste le botteghe coinvolte:

Antica Macelleria e Salumeria, Via Cesare Fracassini 44, Via Giovanni Battista Tiepolo, 27, 00196 Roma RM, Roma

Via Cesare Fracassini 44, Via Giovanni Battista Tiepolo, 27, 00196 Roma RM, Roma GM Carni Macelleria, Via Monte Santo, 39, 00195 Roma RM, Roma

Via Monte Santo, 39, 00195 Roma RM, Roma Angelo Polpetta srl , Via Cesare Laurenti 11/13, Ostia Lido, Roma RM, Roma

, Via Cesare Laurenti 11/13, Ostia Lido, Roma RM, Roma Essegi di Ravioli G&C snc , Viale Be. Vergine del Carmelo, 163, Roma RM, Roma

, Viale Be. Vergine del Carmelo, 163, Roma RM, Roma La sorgente dell’alimentazione D’Onofrio S.SAS , Piazza Consoli,33, Roma RM, Roma

, Piazza Consoli,33, Roma RM, Roma Savigni Mercato Centrale Roma Stazione Termini , Via Giovanni Giolitti, 36, 00185 Roma RM, Roma (Mercato centrale)

, Via Giovanni Giolitti, 36, 00185 Roma RM, Roma (Mercato centrale) Macelleria Sfizi di Carne, Via dei Colombi 71, 00169, Roma RM, Roma

Sul sito www.trustyourtaste.eu alla pagina /www.trustyourtaste.eu/news/dal-salumiere-a-lezione-di-salumi-e-carni-suine è disponibile l’elenco completo delle realtà che hanno aderito e le giornate di presenza dei nutrizionisti.

Il macellaio o salumiere è una figura centrale per valorizzare il prodotto. Unisce infatti la sapienza e l’artigianalità ad un continuo aggiornamento professionale, per rispondere alle nuove esigenze e ai gusti in divenire del consumatore, sempre più sensibile a temi come la sostenibilità, la sicurezza alimentare e il benessere animale. In Italia si contano oggi circa 15.000 macellerie distribuite in tutto il Paese, botteghe che l’acquirente sceglie principalmente per il valore aggiunto del rapporto umano e di fiducia con il gestore, per l’estrema cura posta nella scelta di fornitori, per la possibilità di ricevere preziosi consigli d’uso o ricette sfiziose. Fra le responsabilità in capo a salumieri e macellai vi è proprio la valorizzazione del prodotto, sia delle 43 preziose eccellenze di salumeria a marchio DOP e IGP vanto del nostro Paese, che delle innumerevoli specialità regionali o locali, sia della carne suina, nei suoi vari tagli.

Rendere i consumatori più informati e consapevoli è il focus di “Trust Your Taste, Choose European Quality”, il progetto nato per promuovere la cultura produttiva della carne suina e dei salumi, valorizzando gli alti standard europei e la grande tradizione storica che contraddistingue questo comparto. Il Progetto si svolge in Italia e Belgio e gode del co-finanziamento dalla Commissione Europea nell’ambito del Regolamento (UE) 1144/2014 (Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli nel mercato interno).

ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, è l’organizzazione nazionale di categoria che, nell’ambito della Confindustria, rappresenta le imprese di macellazione e trasformazione delle carni suine. Nel quadro delle proprie finalità istituzionali, l’attività di ASSICA copre diversi ambiti, tra cui la definizione di una politica economica settoriale, l’informazione e il servizio di assistenza ai circa 180 associati in campo economico/commerciale, sanitario, tecnico normativo, legale e sindacale. Competenza, attitudine collaborativa e affidabilità professionale sono garantite da collaboratori specializzati e supportate dalla partecipazione a diverse organizzazioni associative, sia a livello nazionale che comunitario. Infatti, sin dalla sua costituzione, nel 1946, ASSICA si è sempre contraddistinta per il forte spirito associativo come testimonia la sua qualità di socio di Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita, di Federalimentare, Federazione italiana delle Industrie Alimentari, di cui è socio fondatore, del Clitravi, Federazione europea che raggruppa le Associazioni nazionali delle industrie di trasformazione della carne, che ha contribuito a fondare nel 1957.